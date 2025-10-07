Православный праздник сегодня в народе прозвали Палашки.

8 октября по новому церковному календарю вспоминают святую Пелагию Антиохийскую. Считается, что с этой даты осень полностью вступает в свои права, холода усиливаются, а хозяйки проверяют запасы на зиму. О традициях, народных приметах 8 октября и о том, какой сегодня церковный праздник в Украине отмечают по старому стилю - рассказываем в материале.

Что за праздник сегодня церковный по новому и старому календарю

8 октября (21 октября - дата в старом календаре) вспоминают святую Пелагию Антиохийскую.

Пелагия жила в III веке в Антиохии. Она была танцовщицей необыкновенной красоты и вела свободный образ жизни. Ее называли Маргаритой, что означало "жемчужина". Согласно преданию, как-то во время собора епископов в Сирию прибыл епископ Нонн. Когда он увидел девушку, то был просто поражен ее красотой. Епископ стал молиться Господу, чтобы тот наставил Пелагию на праведный путь. И она на следующий день пришла в храм.

Видео дня

Услышав проповедь, девушка решила креститься. После этого она раздарила все свое имущество бедным и удалилась на Елеонскую гору. Там Пелагия под видом юноши постриглась в монахи. Святая прожила всю жизнь в молитве и смирении на Елеонской горе. Ее мощи покоятся в Иерусалиме, в Елеонской пещере.

Какой сегодня православный праздник отмечают еще:

вспоминают преподобную Таисию Египетскую;

мученицу Пелагию, деву Антиохийскую.

Ранее мы рассказывали также, какой сегодня церковный праздник по старому календарному стилю - 8 октября вспоминают преподобную Евфросинию Александрийскую.

С какими молитвами обращаются к святой, обычаи дня, что нельзя делать сегодня

К святой Пелагие обращаются с молитвами о спасении души и покаянии, просят помочь тем, кто сбился с праведного пути - алко-, наркозависимым. Верят также, то святая помогает в тяжелых болезнях, принятии сложных решений.

В народе день прозвали Палашки, Пелагии. К этому времени заметно холодает, поэтому обычно на Палашку достают теплые вещи, приводят их в порядок. Согласно старой традиции, в этот день также хозяйки заносят в погреба заготовки, консервацию.

Церковь, как и всегда, напоминает о недопустимости ссор, обид, сквернословия, зависти, жадности и осуждения. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся, особенно, если есть возможность помочь - это считается большим грехом.

В народе есть свои запреты этого дня - сегодня запрещается лениться и проводить день в безделье - ждет нищета и холодная зима, а также нельзя рубить старые деревья - тот, кто нарушит запрет, год будет страдать от болей в костях. Говорят также, что Пелагея не любит пустых разговоров и сплетен - болтунов ждут неудачи и мелкие неприятности. Надевать рваные вещи в этот день считается плохой приметой - можно до весны не избавиться от хлопот и болезней.

Приметы 8 октября

Приметы дня могут рассказать, какой будет погода в ближайшие недели и зима:

день выдался тихий и ясный - такая погода простоит еще три недели;

северный ветер - к холодной зиме, южный - к мягкой, западный - к снежной;

облака плывут низко - жди скорых морозов.

Если к этому дню на деревьях еще держатся листья, значит, зима придет нескоро.

Вас также могут заинтересовать новости: