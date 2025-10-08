Некоторые жители считают, что такие правила ввели слишком поздно.

Жители населенных пунктов, которые находятся вокруг Котсволдских холмов в Англии, жалуются на новые строгие правила застройки, согласно которым нужно получать разрешение даже на незначительные изменения в строительстве. Об этом пишет Express.

Деревня Сноушилл, которая появилась в фильме "Ежедневный Бриджит Джонс", часто называют "жемчужиной" Котсволдских холмов. Однако теперь оно подпадает под действие статьи 4 директивы совета района Тьюксбери, которая вводит жесткие правила, призванные защитить его культурное наследие.

"Это означает, что практически любые работы или изменения в недвижимости должны быть одобрены советом, включая обустройство патио (открытый внутренний дворик жилого дома - УНИАН) или изменение цвета внешней стены", - подчеркнули в издании.

Как сообщает Gloucestershire Live, дополнительные модификации, требующие разрешения, включают замену наружных окон и дверей, строительство веранд, установку мансардных окон, изменение кровельных материалов или замену твердых поверхностей в садах.

Также местные жители должны получить разрешение для установки ворот, ограждений или стен, покраска внешних поверхностей зданий в другой цвет или установки или модификации антенн, или солнечных панелей.

В то же время некоторые жители обеспокоены, что новые правила являются очень дорогими и ограничительными, тогда как другие говорят, что их ввели слишком поздно.

В частности 40-летняя местная жительница Роуз, которая четыре года назад переехала в Сноушилл вместе с семьей, выступает против таких предложений, называют их "слишком контролируемыми".

По словам женщины, когда они купили эту недвижимость, то она была заброшена, поэтому им пришлось ее отремонтировать.

"Я написала возражение, но оно все равно было принято. Это был очень болезненный процесс. Если сейчас мы хотим установить ограждение, то это похоже на то, будто мы уже поднялись на гору", - подчеркнула она.

Также Роуз говорит, что самой большой проблемой являются туристы, которые "переходят границу".

"Туризм меняет характер села, а не изменения в доме. Сохранение села для туристов - не лучшая логика", - добавила она.

Ким, которая живет в деревне уже 40 лет, имеет противоречивые мнения относительно новых правил.

"Как они собираются это регулировать? Разве что кто-то пожалуется. Если у вас есть маленькие дети и что-то случилось с вашим забором, почему вы должны проходить процедуру планирования, когда все, что вы хотите, - это защитить своего ребенка и людей вокруг вас. Вы не можете изменить входную дверь, но что делать, если она повреждена? Планирование в соответствии со статьей 4 стоит дороже, чем подача заявки на планирование. Я понимаю, что люди хотят сохранить Котсволдс, но нужно найти баланс, хотя я думаю, что люди будут делать со своими домами все, что захотят", - сказала женщина.

В то же время 85-летняя Шейла Уилкс и ее 84-летний муж Питер Уилкс считают, что эти правила являются положительными, но говорят, что их село уже "разрушили" арендаторы, которые приезжают сюда отдыхать.

"Они пришли слишком поздно. Они разрушили село. Я прожила здесь всю свою жизнь, 80 лет, и просто думаю, что люди злоупотребляли этим. Я ненавижу изменения и считаю, что мы должны сохранить то, что имеем. Поскольку мы живем в таком прекрасном месте, люди должны сохранить его таким, каким оно есть", - отметила Шейла.

В свою очередь ведущий член совета района по вопросам планирования и благоустройства Сара Хэндс заявила:

"Сноушилл - одна из жемчужин нашего района, и эти полномочия помогут защитить его наследие, одновременно позволяя продуманное и соответствующее развитию. Мы благодарны всем, кто принял участие в консультациях и помог сформировать это решение".

