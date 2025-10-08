Чтобы сегодняшний день прошел счастливо, запомните его основные обычаи.

8 октября принято поздравлять юристов и молиться о наставлении близких на правильный путь. Несколько важных событий наступает на международном уровне, а по народным верованиям принято готовиться к зиме. Мы рассказали самые интересные факты о том, какой сегодня праздник и что в него запрещено делать.

Какой сегодня праздник в Украине

Некоторые рожденные в эту дату украинцы прославились на всю страну - спортсмен Иван Поддубный, художник Алексей Булавицкий, переводчик Лесь Герасимчук.

Главный профессиональный праздник сегодня в Украине - День юриста. С ним стоит поздравить родных и друзей, которые работают в юридической сфере.

Какой сегодня праздник в мире

8 октября наступает День распространения информации о дислексии. Это нарушение обучения, при которому человеку трудно читать и понимать прочитанное. При этом уровень интеллекта и обучаемости может быть совершенно нормальным, хотя дети с дислексией часто поддаются давлению со стороны учителей и родителей.

Другие международные праздники сегодня - День биометрии, День регистрации рождения, День внедорожников, День осьминога, День юлы и День подиатрии.

Всемирно известные именинники сегодняшней даты это актер Мэтт Деймон, политик Урсула фон дер Ляйен, писатель Фрэнк Герберт и музыкант Бруно Марс.

Какой сегодня праздник церковный

В храмах по новому календарю вспоминают мученицу Пелагию Антиохийскую и преподобную Таисию. По старому стилю в праздник сегодня чествуют преподобную Евфросинию Александрийскую.

Что сегодня за праздник в народе

Приметы описывают этот день следующим образом:

чем больше листков на капусте, тем холоднее будет зима;

если погода улучшилась, то весь октябрь будет теплым;

северный ветер предвещает морозную зиму, а южный - теплую;

богатый урожай орехов сулит снежный январь.

Для наших предков 8 октября - праздник подготовки к зиме. Мужчины прятали телеги и доставали сани, убирали в хлеву, чинили и утепляли здания. Женщины занимались рукоделием, зашивали дырки в одежде и вязали теплые вещи.

Зная, какой сегодня церковный праздник, верующие могут помолиться святой Пелагее о спасении близких, которые ведут неправедный образ жизни или имеют зависимости: алкоголиков, зависимых от азартных игр, непослушных детей.

Что нельзя делать сегодня

Давние верования советуют в этот день быть осторожными со словами. Не стоит сплетничать, сквернословить, вступать в конфликты, говорить ни о чем. Под запретом лень, безделье, рубка деревьев. По давним верованиям сегодня праздник, неудачный для далеких поездок.

