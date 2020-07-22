Стало известно, где сейчас находится луцкий террорист и что его ожидает

Мужчине предъявлено обвинение в терроризме, захвате заложников, а также в незаконном хранении оружия.

Террорист Максим Плохой (настоящее имя Максим Кривош), который 21 июля захватил в Луцке автобус с 13 пассажирами, в настоящее время находится в следственном изоляторе.

Об этом в эфире "Сниданка с 1+1" сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, пишет ТСН.

Ему предъявлено обвинение в терроризме, захвате заложников, а также в незаконном хранении оружия, гранат и взрывоопасных веществ.

"Я уверен, что суд не выберет ни одна мера пресечения, кроме содержания под стражей. Далее его ждет суд. Он получит длительный срок заключения. Во время захвата никто не погиб, то суд, думаю, это учтет. Впрочем, максимальная санкция - это пожизненное лишение свободы. Дальше слово за судом", - сказал Геращенко.

Читайте также"А для чего граната и БТР?": в сети появилось полное видео задержания террориста в центре Луцка

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июля в 9:25 в Луцке вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус "Берестечко - Красниловка", который приказал доставить на центральную площадь города, Театральную. В заложниках, как сообщалось сначала, находились около 20 человек. По словам террориста, он имел при себе взрывчатку и оружие.

Известно, что захватчик выражал возмущение «существующей системой в Украине». Он отказывался выходить и отпускать людей, а также открывал стрельбу в сторону правоохранителей. Вечером он отпустил пожилую женщину, подростка и беременную молодую женщину.

Злоумышленником, захватившим заложников, оказался 44-летний дважды судимый Максим Кривош.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса Украины (захват заложников), СБУ - по ч. 1 ст. 258 УК (террористический акт).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram