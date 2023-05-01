В конце апреля именно в этой колонии произошли "громкие" случаи самоубийств среди заключенных.

В Криворожской исправительной колонии № 80, где в конце апреля были случаи самоубийств, установлены факты жестокого обращения с осужденными.

Об этом сообщил в Telegram Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что офису Омбудсмана поступила информация от представителей общественных организаций о вероятном нарушении прав человека в Криворожской исправительной колонии № 80, которая вместе с представителями общественности была проверена уже на следующий день.

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"Во время посещения группа Национального превентивного механизма изучила законность проведения 25 апреля обысков, обстоятельства совершения осужденными самоубийств, которые имели место 26 и 27 апреля, организацию работы учреждения и медчасти", - сообщил Лубинец.

При этом не уточнил о каком количестве возможных самоубийств идет речь.

В то же время в комментариях под информацией колонии в Facebook о визите организации "NORSK UKRAINSK BRANN-OG AMBULANSESTOTTE" Александра Заграничная пишет, что за последние два месяца в колонии погибли четыре человека.

"А почему не сообщаете о визите правозащитников относительно самоубийства в учреждении ? За два месяца четыре трупа считаете нормально ? Избиение людей тоже нормально?",- отмечает она в комментарии.

Лубинец пишет, что во время посещения колонии, установлены факты жестокого обращения с осужденными во время проведения обысков (непредоставление возможности посетить уборную, пребывание без движения около 4 часов в положении лежа на бетонном полу). Также он сообщает о фактах дискриминаций и стигматизации лиц, отбывающих наказание в учреждении; нарушение права на достойные условия содержания (Статья 25 Всеобщей декларации прав человека); нарушение права на труд осужденных и защиту от эксплуатации.

По словам омбудсмена, осужденные не получали необходимую медпомощь, а люди, страдающие психическими расстройствами помещались в палату-изолятор без назначения и контроля врача-психиатра). Также нарушались права осужденных, нуждающихся в проведении планового хирургического вмешательства из-за отсутствия надлежащих условий.

Лубинец отмечает, что были нарушены также права на тайну о состоянии здоровья. Речь идет о наличии в медчасти камер видеонаблюдения, в частности в палате-изоляторе, манипуляционной и кабинетах врачей.

Он продемонстрировал фото из колонии, где видны облупленные стены с грибком. А также антисанитария, страшные туалеты, поржавевшие трубы.

Лубинец сообщил об уголовном деле против маленькой украинки

Напомним, что 29 апреля омбудсмен затронул еще одну важную тему для украинцев - депортацию детей, которых агрессор насильно забирает в РФ на временно оккупированных территориях.

Он рассказал, что против одного вывезенного ребенка враг умудрился возбудить уголовное дело. Речь идет о 14-девочке, которую хотят посадить в тюрьму после того, как Киев захотел ее обменять.

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