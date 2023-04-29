В Украине девочку ждет мать, но оккупанты не хотят возвращать ребенка.

В России возбудили уголовное дело против 14-летней девочки, которую ранее сами же депортировали из Украины. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире 1+1.

По словам омбудсмена, уголовное дело против ребенка возбудили после того, как о девочке узнали украинские власти и потребовали ее возвращения.

"Мы показали (на заседании Совбеза ООН – УНИАН) фото этой девочки. Ей 14 лет, и ее забрали совершенно сознательно россияне. Они сознательно ее держат фактически в плену", – заявил он.

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В чем именно обвиняют подростка, Лубинец не уточнил. По его словам, россияне отказывают отдавать девочку до завершения "судебного дела".

"Только вдумайтесь в цинизм: мама в Украине, она разыскивает своего ребенка, и россияне, зная это, придумывают какое-нибудь судебное дело – только для того, чтобы не отдать украинскую девочку", – сказал он.

Депортация и похищение украинцев российскими оккупантами

Еще в сентябре замглавы Комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Павел Сушко заявлял, что с начала полномасштабной войны оккупанты вывезли в Россию около 557 тыс. украинских детей. Общее число депортированных украинцев по некоторым оценкам может превышать миллион человек.

В середине марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена России. Обоих обвиняют как раз в том, что они организовали массовую депортацию украинских детей в Россию.

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