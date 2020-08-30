Во время нападения пострадали двое полицейских, обеспечивающих общественный порядок.

В Одессе в полицию доставили 16 человек, напавших на представителей ЛГБТ, которые собрались на акцию в рамках фестиваля квир-культуры «ОдессаПрайд-2020».

Как сообщили в Приморском отделе полиции, сегодня во время акции в поддержку квир-культуры группа людей напала на участников мероприятия.

Читайте также Стали известны подробности драки противников ЛГБТ с полицией Одессы Яйца и газ

В частности, нападающие распылили газ, и забросали людей яйцами.

Отмечается, что в результате неправомерных действий молодых мужчин пострадали двое полицейских, которых доставили в больницу.

Задержаны 16 человек

«В Приморский отдел полиции с Думской площади (где произошло ЧП - УНИАН) правоохранители доставили 16 нарушителей общественного порядка», - сказано в сообщении.

Сейчас в территориальном отделе полиции у всех злоумышленников берут объяснения. В отношении их будут составлены протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также решается вопрос об открытии производства по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Что планировалось

Как пояснили представители оргкомитета фестиваля, мероприятие, на которое они собрались, должно пройти в формате «живой цепи поддержки» под лозунгом «Будущее творят неравнодушные!». Эта акция запланирована вместо традиционного «Марша равенства», который отменили из-за пандемии COVID-19.

Хронология событий

30 августа 2020 года около полусотни представителей организации "Традиция и Порядок" собрались на Приморском бульваре у места шествия "Марша равенства", который планировали провести представители ЛГБТ.

Сторонники традиционных семейных ценностей напали на участников акции ЛГБТ. Нападение произошло в центре Одессы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая