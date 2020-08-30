В Одессе в полицию доставили 16 человек, напавших на представителей ЛГБТ, которые собрались на акцию в рамках фестиваля квир-культуры «ОдессаПрайд-2020».
Как сообщили в Приморском отделе полиции, сегодня во время акции в поддержку квир-культуры группа людей напала на участников мероприятия.
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В частности, нападающие распылили газ, и забросали людей яйцами.
Отмечается, что в результате неправомерных действий молодых мужчин пострадали двое полицейских, которых доставили в больницу.
Задержаны 16 человек
«В Приморский отдел полиции с Думской площади (где произошло ЧП - УНИАН) правоохранители доставили 16 нарушителей общественного порядка», - сказано в сообщении.
Сейчас в территориальном отделе полиции у всех злоумышленников берут объяснения. В отношении их будут составлены протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Также решается вопрос об открытии производства по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Что планировалось
Как пояснили представители оргкомитета фестиваля, мероприятие, на которое они собрались, должно пройти в формате «живой цепи поддержки» под лозунгом «Будущее творят неравнодушные!». Эта акция запланирована вместо традиционного «Марша равенства», который отменили из-за пандемии COVID-19.
Хронология событий
30 августа 2020 года около полусотни представителей организации "Традиция и Порядок" собрались на Приморском бульваре у места шествия "Марша равенства", который планировали провести представители ЛГБТ.
Сторонники традиционных семейных ценностей напали на участников акции ЛГБТ. Нападение произошло в центре Одессы.
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