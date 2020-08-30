Нападение произошло в центре Одессы.

В Одессе сторонники традиционных семейных ценностей напали на участников акции ЛГБТ.

Как передает корреспондент УНИАН, нападение произошло в центре Одессы, где представители ЛГБТ-сообщества в рамках фестиваля квир-культуры «ОдессаПрайд-2020», проводили акцию «Будущее творят неравнодушные!».

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Представители указанного сообщества и граждане, которые решили их поддержать, собрались на Думской площади, возле мэрии, куда перенесли акцию, запланированную изначально возле памятника Дюку де Ришелье.

К месту ее (акции) проведения пришли десятки молодых мужчин, большинство которых в черной одежде. Полицейские, обеспечивающие общественный порядок на площади, «взяли в кольцо участников акции, чтобы защитить от нападающих.

Противники ЛГБТ начали нападать на правоохранителей, толкать их, обвиняя в том, что они «на стороне» людей нетрадиционной половой ориентации. При этом зачинщики драки использовали ненормативную лексику в отношении ЛГБТ, бросали яйца, картошку и использовали слезоточивый газ.

Участники вышеназванной акции скандировали: «Нет - ненависти!», их оппоненте - «Смерть - ЛГБТ!», «Слава нации…!», а также выкрикивали лозунги, заключавшиеся в оскорблениях ЛГБТ.

Задержания

Полицейские задержали более 10 мужчин, которые вели себя наиболее агрессивно.

По предварительным данным, пострадал один полицейский и несколько участников акции ЛГБТ.

Сейчас представители ЛГБТ уже покинули площадь под охраной полиции.

Что планировалось

Как пояснили представитель оргкомитета фестиваля, мероприятие, на которое они собрались, должно пройти в формате «живой цепи поддержки» под лозунгом «Будущее творят неравнодушные!». Эта акция запланирована вместо традиционного «Марша равенства», который отменили из-за пандемии COVID-19.

Хронология событий

30 августа 2020 года около полусотни представителей организации "Традиция и Порядок" собрались на Приморском бульваре у места шествия "Марша равенства", который планировали провести представители ЛГБТ.

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Автор: Лариса Козовая