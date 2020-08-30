На Приморском бульваре в Одессе между сторонниками традиционных семейных ценностей, выступающих против проведения ЛГБТ-марша, и правоохранителями произошли столкновения.
Об этом сообщает 048.ua.
Около полусотни представителей организации "Традиция и Порядок" собрались на Приморском бульваре у места шествия "Марша равенства", анонсированного представителями ЛГБТ на 15:00. Националисты рассказали, что просто пришли выразить свою позицию без провокаций и экстремизма.
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Однако возле Думской площади началась потасовка - в ход пошли яйца и газ, участников марша "За семейные ценности" начала брать в кольцо полиция.
Судя по видео с места инцидента, пострадал как минимум один из правоохранителей – он получил ранение головы, его госпитализировали.
По данным организации «Традиция и Порядок», 10 их представителей были задержаны.
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