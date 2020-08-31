В Одессе задержан 17-летний подросток, травмировавший полицейского во время акции ЛГБТ.

В Одессе задержан 17-летний злоумышленник, травмировавший вчера полицейского, который обеспечивал общественный порядок на Думской площади, где планировалась акция ЛГБТ-сообщества в рамках фестиваля квир-культуры «ОдессаПрайд-2020».

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Как сообщили УНИАН в Приморском отделе полиции, этот несовершеннолетний был в числе 16 молодых людей, которых в воскресенье доставили в полицию с Думской площади.

По данным полиции, они напали на представителей ЛГБТ, а также на полицейских, из которых двое пострадали.

«По факту насилия в отношении одного из полицейских открыто производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. В рамках данного дела задержан 17-летний житель другого региона Украины, который, по предварительным данным, ударил полицейского палкой и забрызгал слезоточивым газом», - рассказали в отделе.

Сейчас пострадавший находится на лечении, подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как уточнил УНИАН представитель Приморского отдела полиции, у второго пострадавшего правоохранителя, которого забрызгали слезоточивым газом, химический ожог глаз.

В полиции добавили, что после проверки к административной ответственности по ст. 173 (мелкое хулиганство) и 185 (Злостное неповиновение законному требованию полицейского) КоАП полицейские привлекли 12 из 16 человек, доставленных вчера в полицию.

Еще трех несовершеннолетних после взятия объяснений передали родителям.

Как пояснили в оргкомитете фестиваля квир-культуры «ОдессаПрайд-2020», нападение на представителей ЛГБТ и полицейских совершили представители организации «Традиция и порядок». Это произошло до того, как началась акция, запланированная в рамках фестиваля, - волонтеры только проводили соответствующую подготовку.

Стычки в Одессе: что известно

30 августа сторонники «традиционных семейных ценностей» в Одессе напали на участников акции ЛГБТ, которую хотели провести в рамках фестиваля квир-культуры «ОдессаПрайд-2020» вместо традиционного «Марша равенства».

Мероприятие представители ЛГБТ намеревались провести на Думской площади - возле здания мэрии. Злоумышленники также напали на полицейских, которые пытались защитить участников акции. В полицию с Думской площади доставили 16 человек.

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Автор: Лариса Козовая