Опубликованы видео поджогов, которые могли стать причиной страшных пожаров на Луганщине

Жертвами лесных пожаров на востоке страны стали по меньшей мере 5 человек.

В соцсетях опубликованы видео с подожженными полями, которые предположительно могли стать первыми очагами масштабных пожаров в Луганской области.

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Видеозаписи выложил в Facebook блогер Роман Доник, предположительно, они сделаны с помощью дрона. На кадрах можно видеть, что поле начинает гореть в нескольких местах, в то же время с места инцидента уезжает легковой автомобиль.

«Офис президента Украины и Служба безопасности Украины, расскажите нам еще о случайных возгораниях из-за аномальной жары в Луганской области. А мы послушаем, посмеемся. Как минимум это последствия деятельности мудрого народа на скошенных полях. Но и заказ поджогов из-за речки нельзя исключать», - отметил Доник.

Как сообщал УНИАН, 6 июля вблизи с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничества возник лесной пожар на площади около 50 га, из них верховой 20 га. 7 июля пожар был локализован.

В связи с порывистым ветром (до 25 м/с) и высокой температурой воздуха (38 градусов) пожар распространился на с. Смоляниновое Новоайдарского района. Силами ГСЧС эвакуированы из жилых домов с. Смоляниновое и дачного кооператива «Волчье озеро» 30 лиц (из них 13 детей) и 30 человек отселены.

Президент Владимир Зеленский 8 июля утром заявил о пяти жертвах лесных пожаров в Новоайдарском районе на Луганщине.

Офіс Президента України и Служба безпеки України, расскажите нам еще о случайных возгораниях из за аномальной жары в... Опубликовано Романом Доником Среда, 8 июля 2020 г.

По состоянию на 05:00 09 июля продолжается тушение отдельных очагов тления на всей площади пожара (ориентировочная площадь пожара составляет около 5 тыс. га).

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