Во время тушения пожара на Луганщине нашли тела 3 погибших, 9 человек госпитализировали - ГСЧС

По состоянию на 08:00 8 июля на территории Новоайдарского района наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов неподалёку от сёл Смоляниново, Капитаново и Вороново.

Во время тушения лесного пожара в Луганской области обнаружены тела 3 погибших, 9 человек, в том числе двое детей, госпитализированы.

Как сообщили в ГСЧС Украины, по состоянию на 08:00 8 июля на территории Новоайдарского района наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов неподалёку от села Смоляниново, села Капитаново и села Вороново.

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Отмечается, что в 16:00 7 июля из-за порывов ветра до 20 м/с переменных направлений пожар распространился на территорию с.Смоляниново. "Силами ГСЧС эвакуированы из жилых домов с.Смоляниново и дачного кооператива "Волчье озеро" 30 человек (из них 13 детей) и 30 человек отселены. В результате пожара огнем уничтожено в с.Смоляниново 23 жилых дома, повреждено 36 жилых домов и уничтожено 80 дачных домов кооператива "Волчье озеро". во время тушения пожара обнаружены тела 3 погибших и 9 (из них 2 детей) госпитализированы", - говорится в сообщении.

В тушении задействованы 1 тысяча 125 человек и 201 единица техники, в том числе 2 самолета.

На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа ГСЧС.

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