Предположительно крушение потерпел военно-транспортный Ан-26 при заходе на посадку.

В городе Чугуев Харьковской области разбился самолет. В результате падения возник пожар.

Об этом сообщают очевидцы с места происшествия в пятницу, 25 сентября.

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Так, по предварительной информации самолет разбился около 20:45. По данным очевидцев, происшествие случилось возле Ростовской трассы. Предположительнокрушение потерпел военно-транспортный Ан-26 при заходе на посадку.

По неподтвержденной информации, есть раненые и погибшие.

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Автор: Олег Давыгора