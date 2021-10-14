На снятых кадрах видно, как политик сидел в заведении и, вероятно, употреблял алкогольные напитки.

При обыске тела народного депутата Антона Полякова, который умер в ночь на 8 октября, были обнаружены два катетера с неизвестным веществом бурого цвета.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

Замминистра отметил, что природу найденного вещества еще не установили.

Также он представил видео с последними минутами жизни политика. На снятых кадрах видно, как сначала Поляков сидел в заведении и, вероятно, употреблял алкогольные напитки.

Читайте такжеАнтон Поляков найден мертвым: все подробности смерти нардепаПотом показана съемка с нагрудных камер полицейских, которые оказывали находящемуся в бессознательном состоянии нардепу непрямой массаж сердца. Позже медики пытались реанимировать его при помощи дефибриллятора.

"Мы не исключаем одной из версий, но на сегодня нет оснований говорить о насильственной смерти нардепа Антона Полякова", - подчеркнул Енин.

Смерть Антона Полякова

Напомним, что Антона Полякова в ночь на 8 октября нашли в авто такси сотрудники полиции, он был без сознания.

Для нардепа вызвали скорую помощь, но медики не смогли его вернуть к жизни.

Правоохранители начали дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство) с пометкой "естественная смерть".

Вскрытие показало, что Поляков умер из-за острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

По сведениям нардепа Галины Янченко, в результате токсикологического исследования выяснили, что Поляков умер из-за реакции алкоголя и метадона.

Автор: Станислав Кожемякин