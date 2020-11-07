Президент считает, что силовики должны сделать все для того, чтобы улицы украинских городов стали более безопасными.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на кровавое нападение, которое произошло сегодня в Кривом Роге, где мужчина с ножом напал на прохожих, убив двоих и ранив восьмерых.

«Крайне ужасные новости из моего родного Кривого Рога. Невыразимая боль, грусть, отчаяние, страдания. Двое убитых, есть раненые, среди них - ребенок. Это же хроника одного мирного дня в одном мирном городе. Мир точно сходит с ума!» - сообщил глава государства в своем Телеграм-канале.

«Не сомневаюсь, что сегодняшние события в Кривом Роге являются проявлением абсолютного терроризма - по смыслу, по сути, по результатам, по ужасу, который пришел в наши дома. Даже если по Уголовному кодексу это конкретное преступление, которое произошло сегодня, будет расценено иначе. Но именно так - это терроризм, варварский способ запугать людей. Поэтому никакого оправдания и никакого снисхождения к уродам рода человеческого», - подчеркнул президент.

Зеленский считает, что силовики должны сделать все для того, чтобы улицы украинских городов стали более безопасными.

«Превенция преступлений - вот это считаю главной задачей для правоохранителей. Мы, общество, должны четко понимать, кто и где может представлять угрозу. По крайней мере, часть из таких негодяев, которые неожиданно идут с оружием на людей на улицах наших городов, точно как-то демонстрировали в предыдущей жизни, что могут сделать подобное. Мы должны об этом знать», - отметил глава государства.

Он убежден, что тут надо реагировать "жестко и сразу, как появляется хотя бы малейшее подозрение, что возможно нападение».

«Безусловно, надеюсь на скорое расследование и справедливый приговор этому подонку. Верю, что именно так и будет. И искренне благодарен патрульным, которые быстро, профессионально, оперативно его (нападающего - УНИАН) задержали», - добавил президент.

Он выразил соболезнования семьям погибших своих земляков и скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Убийство в Кривом Роге: что известно

7 ноября в Кривом Роге около 15:20 в полицию поступил сигнал о том, что неизвестный мужчина на улице в Металлургическом районе бросался на людей с ножом. Жертвами злоумышленника стали случайные прохожие, которым он нанес многочисленные ножевые ранения. В результате два человека скончались на месте, а восемь доставлены в больницу, среди пострадавших - 8-летний ребенок.

Нападающего задержали и доставили в Криворожский отдел полиции. Им оказался местный житель 1983 года рождения.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Тамара Отовская