В Кривом Роге Днепропетровской области неизвестный мужчина убил ножом двух человек и еще пятерых ранил, в том числе малолетнего ребенка.
Читайте такжеВ Киеве "безмасочник" с ножом напал на полицейского после замечания, пришлось стрелять (фото)Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на своей странице в Facebook.
"Чуть больше часа назад нам поступило сообщение о двойном убийстве. Неизвестный мужчина ножом лишил жизни двух человек и еще пятерых ранил, в том числе малолетнего ребенка", — написал он.
По словам Билошицкого, патрульные сразу начали обследовать прилегающую территорию в поисках преступника.
"Менее чем за 20 минут мы обнаружили мужчину, который может быть причастен к указанному событию. Гражданина задержали", — добавил Билошицкий.
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