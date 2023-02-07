Злоумышленника уже задержали, отметили в Офисе генпрокурора.

Задержан житель Донецкой области, который бросил гранату возле магазина, в результате один человек погиб, еще пятеро ранены.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины. Согласно сообщению, 6 февраля утром в городе Красногоровка возле магазина произошел конфликт между уличным продавцом молочной продукции и местным жителем.

"Человек обвинил потерпевшего в некачественном товаре и, не ограничившись словесными оскорблениями, бросил в его сторону боевую гранату", - говорится в сообщении.

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В результате взрыва погиб случайный прохожий, продавец и еще четыре человека - одна женщина и трое мужчин, которые находились рядом, получили ранения различной степени тяжести.

Виновника трагедии задержали, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного убийства из хулиганских побуждений, совершенное способом, опасным для жизни многих, законченного покушения на умышленное убийство двух и более лиц, а также незаконного обращения с боевыми припасами (п. п. 5, 7 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 7 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Криминальные новости - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН 23 января в Хмельницком в квартире одной из многоэтажек взорвалась граната, двое людей погибли.

В помещении правоохранители обнаружили тело мужчины и женщину в крайне тяжелом состоянии. Она умерла во время оказания медицинской помощи.

В полиции рассказали, что погибшими оказались 24-летний уроженец Шепетовского района и 51-летняя местная жительница. Они вместе работали на одном из предприятий Хмельницкого. Отмечалось, что во время осмотра квартиры полицейские взрывотехники обнаружили осколки гранаты, предположительно РГД-5.

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