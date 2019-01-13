Наихудший сценарий: главнокомандующий ВС Литвы объяснил последствия эскалации войны в Украине для Европы (видео)

После открытого вторжения России в Украину пути назад не будет, отметил командующий литовской армией.

Главнокомандующий вооруженными силами Литвы Йонас Витаутас Жукас заявил, что в Украине сейчас идет война, а увеличение масштабов российской агрессии против Украины будет наихудшим сценарием.

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Соответствующее заявление он сделал в ходе украинско-литовского марафона "Вместе к победе", который транслировал канал "Прямой".

Отвечая на вопрос о последствиях масштабного вторжения российских войск в Украину для Литвы, командующий отметил, что такой сценарий затронет всю Европу.

«Такой сценарий – это худший сценарий. Если это будет, тогда мы уже не вернемся к обсуждению политической ситуации. Это будет важно для всех, не только для нас, но и для Латвии, Эстонии и для всей Европы. Это очень большой конфликт и большая армия. Я считаю, что надо как-то предотвратить это. И мы понимаем, что дороги назад нет и надо бороться за то, чтобы этого не случилось», – подчеркнул он.

Говоря о реальной ситуации, которая сейчас сложилась в Украине, Жукас отметил, что речь идет о войне.

«Это война. Там есть много погибших людей. И это действительно военные действия. Это такой сценарий. Помним, когда вошла армия России, они говорили, что это не они, это какие-то неизвестные люди зашли. А сейчас мы видим, что это война. И дай Бог, чтобы действительно не началась настоящая война», – подытожил командующий литовскими ВС.

Ранее в Литве предложили заморозить имущество российских олигархов.