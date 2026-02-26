Зеленский заявил об изменениях в работе Воздушных сил во время атак по Украине

Некоторые вещи в системе удалось перестроить, говорит глава государства.

В течение последних недель Воздушные силы Вооруженных сил Украины стали лучше работать при отражении массированных ударов. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Некоторые вещи удалось перестроить в системе, именно в организации обороны против таких массированных ударов. Я хочу поблагодарить командование, я благодарю министра энергетики, благодарю министра обороны, всех, кто задействован и на уровне центральной власти, и в областях, чтобы система защиты неба работала", – сказал глава государства.

Зеленский отметил, что каждую ночь украинские военные демонстрируют высокую результативность сбития целей, когда у ПВО есть достаточный боезапас, а партнеры выполняют договоренности.

Говоря об атаке РФ по Украине в ночь на 26 февраля, президент подчеркнул, что защитникам удалось сбить более 30 российских ракет. Враг целился по энергетике. По словам Зеленского, "удалось защитить очень важные объекты".

Атаки РФ по Украине

По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, в феврале 2026 года страна-агрессор Россия вдвое увеличила количество ракетно-дроновых ударов по Украине.

В ночь на 26 февраля враг в очередной раз атаковал Украину. Воздушные силы ликвидировали 406 вражеских целей, среди которых 2 противокорабельные ракеты "Циркон". Сообщалось о попадании 5 баллистических ракет и 46 ударных БПЛА на 32 локациях.

