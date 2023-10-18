Адвокаты прогнозируют, что новая дата заседания станет известна на следующей неделе.

Шевченковский районный суд города Киева не рассмотрел вопрос об изменении меры пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому из-за болезни судьи, которая должна была рассматривать дело.

Как передает корреспондент УНИАН, рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения (из содержания под стражей на круглосуточный арест) должно было состояться в 11:30, однако уже на месте стало известно, что судья, которая ведет дело, заболела и заседание сегодня не состоится.

В комментарии журналистам адвокат Коломойского Александр Лысак отметил, что, возможно, на следующей неделе будет назначена дата следующего судебного заседания.

"Мы прибыли в суд, выяснили, что действительно доставки (Коломойского в суд - УНИАН) нет. Судья не выздоровела и сегодня заседания не будет", - сказал он.

Адвокат также пояснил, что как у прокурора, так и у стороны защиты, есть право через месяц после избрания меры пресечения подать ходатайство о его изменении, и они этим правом воспользовались.

"Будем теперь ждать следующей недели, чтобы определили следующую дату рассмотрения этого ходатайства. Игорь Валерьевич находится в следственном изоляторе", - сказал Лысак.

Кроме того, другой адвокат бизнесмена Олег Пушкарь, отметил, что впоследствии также должен быть рассмотрен вопрос о продлении срока содержания Коломойского под стражей.

"Такое продолжение будет на следующей неделе... Если 2 сентября избрали меру пресечения, то по 2 ноября будет избираться мера пресечения в виде содержания под стражей", - добавил Лысак.

Коломойского арестовали на 2 месяца

Как сообщал УНИАН, 2 сентября Коломойскому вручили подозрение в мошенничестве и легализации имущества, добытого преступным путем. Его арестовали на два месяца с правом внесения залога.

15 сентября ему сообщили о подозрении в завладении 5,8 млрд грн "ПриватБанка". Следствие заявляет, что в 2013-2014 годах бизнесмен незаконно завладел указанной суммой путем фиктивного внесения наличных в кассу. Комментируя подозрение, Коломойский отметил, что такой кассовый разрыв невозможно было бы скрыть от Национального банка Украины.

В ходе слушаний суд отклонял ходатайство защиты об изменении меры пресечения бизнесмену, также были отклонены ходатайства и о взятии на поруки.

6 октября Апелляционный суд оставил в силе решение о почти 3,9 млрд грн залога для Коломойского.

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