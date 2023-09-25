Суд отклонил апелляцию стороны защиты об освобождении бизнесмена из-под ареста.

Апелляционный суд оставил под стражей украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Соответствующее решение сегодня приняла коллегия судей Киевского апелляционного суда, отклонив апелляционную жалобу адвокатов бизнесмена, передает корреспондент УНИАН.

Защита просила суд полностью отменить постановление суда первой инстанции и не применять к Коломойскому ни одной меры пресечения.

Во время рассмотрения жалобы защитники заявляли о многочисленных процессуальных нарушениях по делу и вынесенном с нарушениями постановлении суда первой инстанции об избрании меры пресечения. Кроме того, адвокаты подчеркивали необоснованность подозрения и непомерно крупный размер определенного судом первой инстанции залога. По их словам, Коломойский не может внести такой залог.

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Адвокаты бизнесмена также заявили, что считают необоснованными риски, касающиеся того, что бизнесмен якобы может скрываться от следствия или давить на свидетелей. Они подчеркнули, что он добросовестно являлся в Национальное антикоррупционное бюро, что указано в предоставленных суду повестках о вызове к следователю, и самостоятельно прибыл на судебное заседание по избранию меры пресечения 2 сентября.

Также, по словам защитников, Коломойский имеет ряд заболеваний, в частности сахарный диабет и заболевания печени, пребывание с которыми под стражей нежелательно.

В то же время прокурор высказался против удовлетворения апелляционной жалобы и настаивал на рисках вероятных попыток Коломойского избежать правосудия.

Кроме того, на поруки бизнесмена пришли взять телеведущие Алла Мазур, Наталья Мосийчук, Юрий Горбунов, экс-министр культуры Александр Ткаченко, действующие нардепы Сергей Демченко и Артем Ковалев, главный раввин Днепра и Днепропетровской области Шмуэль Каминецкий, бывший заместитель председателя правления "Нафтогаза" Игорь Диденко, военные и другие граждане. Всего было подано 15 заявлений о взятии Коломойского на поруки. Заслушав всех поручителей и стороны, суд принял решение оставить без удовлетворения апелляционную жалобу адвокатов бизнесмена и заявления граждан о взятии на поруки.

Дело Коломойского - что известно

Как ранее сообщал УНИАН, 2 сентября бизнесмен получил от СБУ подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 190 (Мошенничество) и ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Впоследствии Шевченковский районный суд Киева отправил Коломойского под стражу с альтернативой внесения залога в более 509 миллионов гривен.

Апелляцию на меру пресечения суд должен был рассмотреть еще 6 сентября, однако заседание перенесли на 25 сентября из-за того, что в Киевский апелляционный суд еще не поступили все материалы дела.

15 сентября бизнесмен получил новое подозрение по делу о завладении 5,8 млрд грн. в тот же день суд увеличил размер залога до 3,9 млрд грн.

Впоследствии адвокаты Коломойского сообщили, что ему отказывают во встрече с женой.

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