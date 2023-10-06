16 сентября суд увеличил залог бизнесмену до 3,9 миллиарда гривень.

Сегодня, 6 октября, Шевченковский районный суд Киева рассматривает апелляцию адвокатов Игоря Коломойского. Защитники бизнесмена просят упразднить увеличение ему залога.

В конце сентября Апелляционный суд оставил Коломойского под стражей, отклонив апелляцию стороны защиты об освобождении бизнесмена и аргументы в необоснованности подозрений и непомерно крупном размере залога, сумма которого была определена судом первой инстанции - 3,9 млрд грн.

Также в отношении Коломойского действует мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривень. 25 сентября Киевский апелляционный суд оставил ее без изменений.

Напомним, 2 сентября Коломойскому вручили подозрение в мошенничестве и легализации имущества, добытого преступным путем, и арестовали на два месяца с правом внесения залога, а 15 сентября сообщили о подозрении в завладении 5,8 млрд грн "Приватбанка": следствие заявляет, что в 2013–2014 годах бизнесмен незаконно завладел указанной суммой путем фиктивного внесения наличных денег в кассу. Комментируя подозрение, Коломойский отметил, что такой кассовый разрыв невозможно было бы скрыть от НБУ.

В ходе слушаний суд отклонял ходатайство защиты об изменении меры пресечения бизнесмену, также были отклонены ходатайства и о взятии на поруки.

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