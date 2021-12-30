После наезда на припаркованное авто водитель с места инцидента скрылся.

В Киеве показали на видео дерзкий инцидент на дороге, в результате которого пострадал припаркованный автомобиль.

Запись обнародована на странице "Киев оперативный" в Facebook.

"Водитель Honda Civic очень странно выезжал с парковки, зацепил припаркованный автомобиль и по-тихому свалил", - описывает происшедшее очевидец. Это произошло на перекрестке улиц Потехина и Героев Обороны.

Момент столкновения попал на камеру видеорегистратора машины, которая ехала позади.

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