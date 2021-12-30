Инцидент попал на видео регистратора / скриншот видео
В Киеве показали на видео дерзкий инцидент на дороге, в результате которого пострадал припаркованный автомобиль.
Запись обнародована на странице "Киев оперативный" в Facebook.
"Водитель Honda Civic очень странно выезжал с парковки, зацепил припаркованный автомобиль и по-тихому свалил", - описывает происшедшее очевидец. Это произошло на перекрестке улиц Потехина и Героев Обороны.
Момент столкновения попал на камеру видеорегистратора машины, которая ехала позади.