В течение дня в столице ожидается небольшой дождь.

В последний день уходящего года, 31 декабря, в Киеве будет пасмурная и мокрая погода.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ближайшей ночью еще слегка подморозит, столбики термометров опустятся до -2°, однако днем 31 декабря потеплеет до +3°. Утром, пока еще холодно, возможен мокрый снег, а затем - небольшой дождь.

Добавит неприятной свежести юго-западный ветер, скорость которого составит 2 - 2,5 м/с.

Атмосферное давление будет пониженным, 743-745 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +4°, днем +5°, сильный дождь.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +3°, сильный дождь.

В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью +2°, днем +3°, сильный дождь.

В Тернополе 31 декабря ночью будет +3°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +3°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +4°, днем +7°, небольшой дождь.

В Ужгороде столбики термометров покажут +2°...+3°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Черновцах в пятницу - пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +4°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +2°...+3°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Житомире в среду будет ночью +2°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +2°, снег с дождем.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -2°...-1°.

В Одессе 31 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +3°.

В Херсоне в пятницу ночью 0°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +1°.

В Запорожье температура ночью -1°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Сумах температура воздуха составит -2°...-1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем -2°.

В Днепре температура ночью будет -3°, днем -2°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Симферополе в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность, +1°...+3°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -5°, днем -3°.

В Северодонецке - будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -8°, днем -3°.

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