Об ограничении движения на дорогах киевлян предупреждали заранее.

Киевлянка возмутилась пробками в связи с проведением репетиции военного парада в Киеве ко Дню Независимости.

Видео критики парада девушка опубликовала в Instagram, где у нее более 100 тысяч подписчиков.

"Скажите, кому нужен этот парад с такими пробками? Очевидно людям, которые не живут в Киеве", – заявила блогерша, снимая на телефон свою поездку в автомобиле.

Затем киевлянка записала еще один ролик – уже идя по центру столицы.

"Вот ради этого весь Киев сейчас стоит в пробках. Бред", – обратилась девушка к подписчикам, показывая камерой на колонну военной техники.

Из-за гневных комментариев пользователей она закрыла страницу в соцсети.

Об ограничении транспортного движения из-за трехдневной репетиции парада столичных автомобилистов предупреждали заранее.

В пятницу, 20 августа, патрульные сообщали о наезде автомобилем на своего сотрудника, который перекрывал улицу для проезда военных. Мужчина пытался обойти пробки и выехать на улицу, где проходила репетиция.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Яна Ставская