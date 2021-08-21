Киевлянка возмутилась пробками в связи с проведением репетиции военного парада в Киеве ко Дню Независимости.
Видео критики парада девушка опубликовала в Instagram, где у нее более 100 тысяч подписчиков.
"Скажите, кому нужен этот парад с такими пробками? Очевидно людям, которые не живут в Киеве", – заявила блогерша, снимая на телефон свою поездку в автомобиле.
Затем киевлянка записала еще один ролик – уже идя по центру столицы.
"Вот ради этого весь Киев сейчас стоит в пробках. Бред", – обратилась девушка к подписчикам, показывая камерой на колонну военной техники.
Из-за гневных комментариев пользователей она закрыла страницу в соцсети.
Об ограничении транспортного движения из-за трехдневной репетиции парада столичных автомобилистов предупреждали заранее.
В пятницу, 20 августа, патрульные сообщали о наезде автомобилем на своего сотрудника, который перекрывал улицу для проезда военных. Мужчина пытался обойти пробки и выехать на улицу, где проходила репетиция.
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