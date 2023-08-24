Теперь мужчине грозит ограничение свободы на срок до 5 лет.

Киевлянин решил позапускать фейерверки в одном из дворов Днепровского района Киева вечером 23 августа – несмотря на все запреты, действующие из-за военного положения. Напуганные громким салютом жители многоэтажек вызвали полицию и еще до ее приезда задержали хулигана, сообщают в столичном главке НПУ.

Отмечается, что инцидент произошел во дворе многоэтажки на улице Макаренко.

"Фигурант запустил салюты на детской площадке. Жители, услышав взрывы, выбежали на улицу, где совместно с членами добровольческого формирования территориальной общины задержали злоумышленника и передали полицейским", – говорится в сообщении.

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Правоохранителям 37-летний мужчина объяснил, что салютом он хотел поздравить свою гражданскую жену с днем рождения. Во время неотложного обыска в квартире задержанного следователи изъяли остатки фейерверка. Фигуранту готовят сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Сейчас киевлянину грозит до 5 лет ограничения свободы.

Запрет фейерверков в Украине

После начала полномасштабного вторжения в Украине остро встал вопрос запрета салютов и фейерверков, взрывы которых слишком напоминают взрывы снарядов. В июне прошлого года президент Зеленский поддержал петицию о запрете салютов.

И хотя на местном уровне власти пытались всячески бороться с продажей и запуском фейерверков, на уровне закона такой запрет был введен лишь весной этого года.

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