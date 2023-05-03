В частности, закон предусматривает запрет на использование, продажу и передачу любым способом пиротехники классов F2, F3, F4.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете в Украине продажи и использования фейерверков трех классов.

Как говорится в карточке законопроекта №7438, 17 апреля его подписал председатель Верховной Рады, а 2 мая - президент. Соответствующий закон народные депутаты приняли 11 апреля, тогда за это решение проголосовали 290 парламентариев.

В пояснительной записке к соответствующему законопроекту отмечалось, что использование пиротехники во время войны вредит психологическому здоровью украинцев из-за сходства с звуками взрывов.

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В частности, закон предусматривает запрет на использование, продажу и передачу любым способом фейерверков (пиротехнических изделий, предназначенных для использования во время развлекательных мероприятий) классов F2, F3, F4.

Кроме того, запрещается продажа и/или передача фейерверков класса F1 лицам моложе 16 лет. Нардепы уточнили, что фейерверки этого класса имеют очень низкий уровень опасности и незначительный уровень шума, не превышающий 60 децибел.

Закон вступает в силу через шесть месяцев со дня, следующего за днем его опубликования.

Запрет фейерверков в Украине - главное

Инициатива по запрету фейерверков в Украине поступила от неравнодушных граждан. Летом 2022 года Зеленский поддержал соответствующую петицию, аргументируя это тем, что сейчас "каждый выстрел, каждый взрыв даже на территориях, где нет боевых действий, создает тяжелый стресс и дискомфорт для каждого".

Тем же летом власти Киева запретили продажу фейерверков и езду без глушителя.

В новогоднюю ночь в ряде областей Украины задерживали граждан, которые безответственно запускали салюты. В ту же ночь, как известно, враг совершал новые воздушные атаки.

Уже в апреле 2023 года Верховная Рада приняла закон №7438, которым запретила продажу и использование фейерверков трех классов.

В то же время, согласно опросом, более 60% украинцев считают, что после окончания войны надо разрешить запуск салютов.

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