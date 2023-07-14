Горожанин развлекался во время грозы.

В Одессе правоохранители быстро нашли злоумышленника, который ночью во время грозы запускал салют и напугал много людей.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, событие произошло около 23:00 четверга, 13 июля. О том, что на улице Академика Глушко неизвестный "бабахает на весь район", сообщили очевидцы.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, опросили местных жителей и установили личность нарушителя – 44-летнего горожанина.

"Мужчина осуществил запуск салюта во дворе многоквартирного дома, его разоблачили на месте происшествия. От любых объяснений по игнорированию установленных запретов он отказался. Во время осмотра места совершения правонарушения полицейские изъяли остатки использованного пиротехнического изделия", - рассказали в полиции.

В Единый реестр досудебных расследований следователи внесли сведения по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос относительно сообщения фигуранту о подозрении. Ему грозит наказание в виде штрафа до 34 тыс. гривен, или арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы - до пяти лет.

В местных пабликах очевидцы распространили видеозапись салюта, который запустил горожанин.

Как сообщал УНИАН, в январе этого года в Одессе мужчина во время воздушной тревоги запустил фейерверк. Злоумышленника задержали и он во всем признался. Запускал салют он в тот миг, когда произошли прилеты по Днепропетровщине - по Днепру и Запорожью. Из-за вражеского обстрела там тогда произошли разрушения, погибли люди. Поступок одессита шокировал горожан.

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