Ее подписало более 25 тысяч человек.

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров рассмотреть вопрос о запрете использования в Украине салютов, фейерверков, петард, и закрытии всех пиротехнических магазинов.

Соответствующая петиция опубликована на сайте президента.

Электронная петиция "О запрете использования петард, фейерверков и других пиротехнических изделий" набрала 25 тысяч 297 голосов. Ее опубликовали на сайте еще 28 декабря 2021 года.

Автор предлагает закрыть в стране все магазины пиротехники, а нарушителей штрафовать на сумму от 15 тысяч гривен.

3 июня 2022 года Владимир Зеленский ответил на петицию. Он отметил, что сейчас "каждый выстрел, каждый взрыв даже на территориях, где нет боевых действий, создает тяжелый стресс и дискомфорт для каждого".

"Поддерживаю обеспокоенность по поводу увеличения опасных последствий в связи с использованием разнообразных пиротехнических изделий в повседневном быту и считаю, что их использование во время военного положения должно быть четко урегулировано на законодательном уровне, поскольку в настоящее время производство, хранение, перевозка, торговля пиротехническими изделиями не подлежат лицензированию, а их продажи и использование действующим законодательством не определены", - отметил он.

Президент направил петицию в Кабинет Министров Украины с просьбой рассмотреть в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Ранее сообщалось, что в Одессе устроили фейерверк прямо во время воздушной тревоги.

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