Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров рассмотреть вопрос о запрете использования в Украине салютов, фейерверков, петард, и закрытии всех пиротехнических магазинов.
Соответствующая петиция опубликована на сайте президента.
Электронная петиция "О запрете использования петард, фейерверков и других пиротехнических изделий" набрала 25 тысяч 297 голосов. Ее опубликовали на сайте еще 28 декабря 2021 года.
Автор предлагает закрыть в стране все магазины пиротехники, а нарушителей штрафовать на сумму от 15 тысяч гривен.
3 июня 2022 года Владимир Зеленский ответил на петицию. Он отметил, что сейчас "каждый выстрел, каждый взрыв даже на территориях, где нет боевых действий, создает тяжелый стресс и дискомфорт для каждого".
"Поддерживаю обеспокоенность по поводу увеличения опасных последствий в связи с использованием разнообразных пиротехнических изделий в повседневном быту и считаю, что их использование во время военного положения должно быть четко урегулировано на законодательном уровне, поскольку в настоящее время производство, хранение, перевозка, торговля пиротехническими изделиями не подлежат лицензированию, а их продажи и использование действующим законодательством не определены", - отметил он.
Президент направил петицию в Кабинет Министров Украины с просьбой рассмотреть в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Ранее сообщалось, что в Одессе устроили фейерверк прямо во время воздушной тревоги.
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