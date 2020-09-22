Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Возле Лукьяновского СИЗО в Киеве задержан мужчина, который с помощью квадрокоптера пытался переправить задержанным наркотики.

Как сообщает Отдел коммуникации столичной полиции, вчера около 15:00 во время патрулирования территории вблизи СИЗО на улице Дегтяревской правоохранители заметили подозрительного мужчину.

Читайте такжеСМИ узнали о состоянии невесты Холодницкого, которую во Львове сбила маршрутка

Во время проверки у него обнаружили квадрокоптер и вещества, похожие на наркотические. 32-летнего уроженца Киевской области задержали.

Как установили правоохранители, задержанный с помощью квадрокоптера пытался перебросить наркотические средства на территорию СИЗО. Полицейские изъяли у злоумышленника дрон, мобильный телефон, более 40 пакетов с вероятно наркотическим веществом и несколько пластинок с таблетками. Уже установлено, что он ранее неоднократно судим за совершение различных имущественных преступлений. Кроме того, на время задержания мужчина находился в розыске полицией Киевской области за совершение преступления, связанного с оборотом наркотиков.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Изъятые вещественные доказательства направили на проведение соответствующих экспертиз.

В настоящее время следователи под процессуальным руководством местной прокуратуры готовят задержанному сообщение о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, в этом году в городе разоблачено 467 фактов сбыта наркотиков. 177 наркосбытчиков извещены о подозрении, 56 злоумышленников арестованы. Всего в течение 8 месяцев нынешнего года на территории столицы из незаконного оборота изъято более 700 кг наркотиков и более 3,5 тонн прекурсоров на общую сумму 141 млн грн.

Другие новости, которые могут вас заинтересовать

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева