Сейчас власти занимаются эвакуацией жителей районов подтопления.

Из-за подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Этой ночью российские войска взорвали дамбу Каховской ГЭС. Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. Президент Украины созвал СНБО. Далее проведем заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС", - отметил он.

Также он добавил, что сейчас власти занимаются эвакуацией жителей районов подтопления, проводятся эвакуационные мероприятия из микрорайона Остров в Херсоне. Также уже сформированы эвакуационные поезда в Николаев.

Видео дня

"Оцениваем последствия для окружающей среды и угрозу для Запорожской атомной электростанции. Из-за отсутствия доступа к ней такая оценка затруднена. Уничтожение Каховской ГЭС - террористический акт со стороны России, которая несет за это полную ответственность. Разрушение ГЭС чревато экологической катастрофой для Юга нашего государства. Мир должен отреагировать. Немедленно. Но не просто словами, а действиями. Россия должна немедленно убраться из ЗАЭС, чтобы избежать дальнейшей катастрофы", - добавил он.

Подрыв Каховской ГЭС - что известно

Как сообщал УНИАН, этой ночью российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, уже происходит неконтролируемый сброс воды из водохранилища.

В Херсонской ОВА заявили, что уровень воды из-за подрыва Каховской ГЭС дойдет критического около 11 часов. Людей призывают срочно собрать документы, вещи первой необходимости и ждать эвакуационных автобусов.

По состоянию на 7:30 на правобережной части Херсонщине полностью или частично затоплены восемь населенных пунктов и микрорайон Херсона.

Как отметил глава Офиса президента Андрей Ермак, подрыв плотины является очередным военным преступлением и экоцидом, также есть угроза для Запорожской АЭС.

Президент Владимир Зеленский созвал Совет нацбезопасности и обороны относительно событий на Каховской ГЭС и призвал распространять только официальную и проверенную информацию.

Вас также могут заинтересовать новости: