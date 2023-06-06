В настоящее время там около 16 тысяч человек оказались в критической зоне

После подрыва дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области уже полностью или частично затоплены восемь населенных пунктов на правом берегу Днепра и один из микрорайонов Херсона. Об этом в эфире телемарафона сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин.

"По состоянию на 7:30 полностью или частично затоплены такие населенные пункты – Тягинка, Львов, Одрадокаменка это Бериславский район, Ивановка, Никольское, Токаревка, Понятовка, Белозерка, микрорайон остров города Херсона, это Херсонский район. Мы понимаем, что будут подтоплены другие населенные пункты, готовы к этому", - сказал он.

Сейчас организована эвакуация жителей указанных населенных пунктов.

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"Это будет автобусами до города Херсон, далее до города Николаева, а оттуда - до Хмельницкого, Одессы, Кропивницкого, Киева и других городов. В 12:00 на железнодорожном вокзале города Херсона будет эвакуационный поезд, также до города Николаева. В настоящее время около 16 тысяч человек оказались в критической зоне на правом берегу Днепра", - сказал Прокудин.

Что касается оккупированной части Херсонщины, по словам главы ОВА, местные жители были проинформированы о подрыве дамбы ГЭС, а также им сообщено о необходимости эвакуироваться в более безопасные места.

Подрыв Каховской ГЭС - что известно

Как сообщал УНИАН, ночью 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Происходит неконтролируемый сброс воды из водохранилища, что создает угрозу затопления ряда населенных пунктов.

В Херсонской ОВА заявили, что уровень воды из-за подрыва Каховской ГЭС дойдет критического уровня в течение нескольких часов. Людей призывают срочно собрать документы, вещи первой необходимости и ждать эвакуационных автобусов.

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, подрыв россиянами дамбы Каховской ГЭС является очередным военным преступлением и экоцидом, также есть угроза для Запорожской АЭС.

Президент Владимир Зеленский созвал Совет нацбезопасности и обороны по событиям на Каховской ГЭС и призвал распространять только официальную и проверенную информацию.

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