Через несколько часов также будет отключено газоснабжение.

Энергетики обесточили часть Херсона, а именно район Корабел. Это сделали ради безопасности жителей из-за угрозы затопления после подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС, информирует Херсонская городская военная администрация.

"Микрорайон Корабел в Херсоне обесточен и через несколько часов также будет отключено газоснабжение в целях безопасности", - говорится в сообщении.

Также городские власти рекомендуют жителям потенциальной зоны затопления подготовить документы и вещи первой необходимости, чтобы быть готовыми к экстренной эвакуации.

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Как сообщал УНИАН, оккупанты ночью взорвали Каховскую ГЭС, сейчас в Херсонской области начата эвакуация населения из опасных районов, для которых есть риск затопления. В Каховском водохранилище стремительно падает уровень воды.

Согласно сообщением полиции, в потенциальной зоне затопления на правобережной части реки Днепр села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое и частично город Херсон – остров Корабел.

Президент Владимир Зеленский собирает экстренное заседание СНБО из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС.

По словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, через пять часов вода достигнет критического уровня.

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