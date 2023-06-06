На Херсонщине началась эвакуация людей.

Руководство Херсонской ОВА сообщило, уровень воды из-за подрыва Каховской ГЭС дойдет до критического уровня в течение пяти часов.

Об этом заявил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в срочном обращении к населению.

"Российская армия совершила очередной акт террора - взорвала Каховскую ГЭС. Через пять часов вода дойдет до критического уровня, начата эвакуация жителей опасных районов", - сказал чиновник.

Он обратился к людям с просьбой срочно собрать документы, вещи первой необходимости и ждать эвакуационных автобусов.

Прокудин заверил, что на месте работают представители всех соответствующих оперативных служб и военные.

Также руководитель ОВА обратился к жителям Левобережья с просьбой сделать все, чтобы спастись, покинув опасные районы.

Кроме того, обнародована схема с соответствующими названиями мест, куда надо переместиться людям, находящимся в опасных "точках".

Каховская ГЭС - россияне взорвали дамбу

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 июня, российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Факт подрыва подтверждают в оперативном командовании "Юг". Там отметили, что сейчас уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления.

Прошлой осенью во время побега на левый берег Днепра российские оккупанты повредили Антоновский железнодорожный и автомобильный мосты, а также мост на Каховской ГЭС. Тогда же появилось видео подрыва российскими войсками моста на ГЭС.

Напомним, что Каховское водохранилище является нижней и последней по счету (шестая) ступенью в каскаде водохранилищ на Днепре. Оно расположено в Херсонской области недалеко от города Новая Каховка. Ниже по течению находится Херсон.

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