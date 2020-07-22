Известный волонтер найден мертвым в съемной квартире в Киеве

В полиции говорят, что на 90% - это естественная смерть, но еще будет вскрытие.

Тело жителя Деснянского района, которого разыскивали с 16 июля, обнаружили в квартире в Днепровском районе столицы. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства его смерти.

В Деснянском управлении полиции Киева ТСН.uа подтвердили, что найдено тело руководителя "Дома милосердия", волонтера Алексея Кучапина.

"Да, это он - Алексей Кучапин. Его тело найдено в съемной квартире в Киеве. При нем были документы. 90% - это естественная смерть, но еще сегодня будет вскрытие тела, тогда мы уже официально сможем назвать причину смерти. Сейчас ждем родственников и близких для опознания тела", - рассказала пресс-офицер Деснянского управления полиции Киева Наталья Федоровская.

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В полиции сообщили, что во время предварительного осмотра тела криминалисты не обнаружили внешних признаков насильственной смерти. Окончательная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

К слову, 9 августа Алексею должно было бы исполниться 40 лет.

Священник-волонтер Захария Керстюк - друг и единомышленник Алексея накануне рассказал о многочисленных угрозах в их с Алексеем сторону за помощь бездомным.

Напомним, 16 июля в Киеве исчез руководитель ОО "Дом милосердия Киев" Алексей Кучапин. Мужчина сказал родным, что едет в Днепр, и исчез.

По словам знакомых, в последнее время волонтер занимался расследованием дел, связанных с экспортом детей, и пытался помочь вырваться из рабства девочкам-сиротам. Также он помогал бездомным и пытался возвращать отобранные у бабушек и инвалидов квартиры.

К слову, 6 июля у Алексея Кучапина с женой Еленой родилась дочь Эмма.

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