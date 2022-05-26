Правоохранители разоблачили канал оптового снабжения на территорию Одесской, Николаевской и Херсонской областей особо опасного наркотического средства.

В Одессе задержаны две пенсионерки, поставлявшие наркотики в три области юга Украины.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Одесской области.

Отмечается, правоохранители разоблачили канал оптового снабжения на территорию Одесской, Николаевской и Херсонской областей особо опасного наркотического средства.

Полиция получила оперативную информацию о группе злоумышленников, которые занимаются сбытом каннабиса на территории трех областей Украины.

Задержаны причастные к наркобизнесу местные жители 63-х и 70-ти лет.

Из жилья и транспортных средств пенсионерок изъято более пяти килограммов каннабиса, закупленного для дальнейшей розничной торговли, весы, телефоны и другие вещественные доказательства преступной деятельности. Обыски проводились и у людей, "приближенных" к фигуранток, которые изъяли аналогичные наркотические средства.

Обеим женщинам объявлены подозрения и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За незаконное приобретение, перевозку и хранение с целью сбыта особо опасных наркотических средств им грозит лишение свободы сроком от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Ранее столичные правоохранители разоблачили наркодилера с "товаром" на 1 миллион гривен.

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