За такую "рекламу" в нашей стране предлагают ввести ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона, предусматривающий уголовную ответственность за размещение "рекламы" наркотиков на домах.

Текст законопроекта о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усовершенствования ответственности за незаконное размещение рекламы на территориях, зданиях и сооружениях, а также за рекламу наркотических средств (№7558) размещен на сайте парламента.

Законопроектом в Уголовном кодексе предлагается установить, что размещение рекламы на территориях, зданиях и сооружениях в любой форме, с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, в частности, размещение рекламы технических ресурсов (веб-сайтов, электронных коммуникационных сетей, и др.) или средств связи (в том числе мобильной), которые используются с целью сбыта наркотиков, - наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Если такие действия были совершены повторно или лицом, ранее совершившим одно из уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 307, 308, 310, 314, 317 УК, или так же совершенные с привлечением несовершеннолетнего, - это наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет.

В Кодексе об административных правонарушениях законопроектом определяется, что аналогичное размещение рекламы на территориях, зданиях и сооружениях в любой форме без письменного согласия владельцев таких территорий, зданий и сооружений или уполномоченных ими органов (лиц), - влечет за собой наложение штрафа от 60 до 120 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1 тыс. 20 до 2 тыс. 40 грн).

Если же такие действия были совершены группой лиц или повторно в течение года после наложения административного взыскания, то это будет тянуть за собой наложение штрафа от 120 до 240 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 2 тыс. 40 до 4 тыс. 80 грн).

Ранее стало известно, что в ВР зарегистрировали проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно введения административной ответственности за нарушение комендантского часа в условиях действия военного положения (№7553).

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