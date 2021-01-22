Члены группы занимались распространением видеопродукции насильственной тематики.

В Житомирской области пятеро местных жителей обвиняются в создании и распространении видеопродукции, в которой пропагандируется культ насилия и жестокости.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

В ходе досудебного расследования установлено, что ранее неоднократно судимый 33-летний житель области организовал преступную группу, в которую привлек бывшую жену и специалиста в области информационных технологий, а также еще двух других лиц. Деятельность группы продолжалась в течение 2017-2020 годов. Они занимались распространением видеопродукции насильственной тематики.

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«В частности, снимали примитивные сценарии с избиением друг друга, издевательством и унижением достоинства, среди которых - нанесение ударов руками, кнутом, поражение током и огнем и пр. Видеозаписи распространялись через Интернет для получения прибыли. Зрители указанного контента перечисляли средства на электронный кошелек, откуда они поступали на банковские карточки членов группы. Для сокрытия своей преступной деятельности «видеоблогеры» постоянно меняли место съемки, перемещаясь в разных городах Украины с соблюдением правил конспирации», - говорится в сообщении.

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В результате следственно-розыскных мероприятий, проведенных на территории разных областей, работники полиции Житомирской области разоблачили членов указанной группы, а их противоправную деятельность прекратили.

22 января детективы следственного управления ГУНП в Житомирской области завершили расследование уголовного производства в отношении указанных лиц.

Члены группы обвиняются в изготовлении, распространении видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости, совершенных повторно, организованной группой. Им грозит лишение свободы от 3 до 5 лет.

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Автор: Светлана Макринская