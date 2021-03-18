Злоумышленник избил пенсионеров, чтобы отомстить их сыну, который разоблачил его в краже.

В Одесской области задержан мужчина, избивший родителей полицейского.

Читайте такжеКиевлянин едва не утонул, спасая собаку из озера (видео)Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, на этой неделе задержан 26-летний мужчина, который из-за давней обиды на сотрудника Болградского районного отдела полиции избил его отца и мать.

Отмечается, что еще в 2016 году, будучи начальником сектора реагирования патрульной полиции Арцизского отдела полиции, правоохранитель разоблачил злоумышленника в краже имущества из сельсовета.

Из-за этого злоумышленник на текущей неделе пришел домой к родителям полицейского – с порога он несколько раз ударил кулаком в лицо его 60-летнего отца. Когда из дома выбежала 59-летняя супруга пенсионера, избил и ее.

«Угомонился злоумышленник только, разбив пострадавшим окно и телевизор, швырнув в дом камень», - сказано в сообщении.

О случившемся супруги сообщили в полицию. Правоохранители направили пострадавших на медицинский осмотр. Медики констатировали, что у пенсионера поврежден глаз и гематомы на лице, у его жены – ссадины на голове.

Правонарушителя задержали по месту жительства. Он пояснил, что выплеснул на односельчан обиду, которую много лет держал на их сына. За упомянутую кражу мужчина приговорен к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в один год.

По факту причинения телесных повреждений близким родственникам работника правоохранительного органа в связи с исполнением им обязанностей начато производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Лариса Козовая