Скандал с избиением солдата срочной службы на Житомирщине набирает обороты. В сети внезапно появилось видео, на котором пострадавший военнослужащий Богдан призывает "не гнобить" подозреваемого офицера Виктора Витусевича.
Срочник на видео убеждает, что офицер не бил его, а якобы "показывал силовой прием".
"Хочу попросить, чтобы никто не гнобил Виктора Витусевича. Это была шутка. он показывал мне силовой прием. Никто не бил меня, никто не издевался", - заявил солдат.
Избиение срочника на Житомирщине: детали
Несколько дней назад Украину шокировало видео, на котором офицер ногами бьет солдата-срочника. Инцидент произошел в 190-м учебном центре. Офицером оказался командир второго взвода роты охраны лейтенант Виктор Витусевич.
Сам Витусевич признал избиение и заявил о своей готовности понести наказание. Военный намекнул, что избитый им солдат якобы употреблял алкоголь.
Центр начал служебное расследование по этому поводу. Вчера стало известно, что инцидент расследует Государственное бюро расследований.