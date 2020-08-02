Жестоко избитая пассажирка поезда "Мариуполь - Киев" рассказала новые подробности (видео)

Муж пострадавшей рассказал, что их 6-летний сын Захар впервые с понедельника пойдет к психологу.

Анастасия Луговая, на которую посреди ночи в поезде "Мариуполь-Киев" напал мужчина и на глазах у маленького сына пытался изнасиловать, рассказала, как себя чувствует после пережитого.

Об этом сообщает ТСН.

Женщина получила сотрясение мозга, перелом челюсти и многочисленные гематомы на голове.

Читайте такжеВ прокуратуре рассказали, что грозит мужчине, который избил и пытался изнасиловать пассажирку поезда

"Шины здесь и здесь, здесь трещины. В каждый зуб вставили шины, чтобы держали. Гематомы везде. По всей голове. Он с меня содрал серьги, их украл, украл мой паспорт", - рассказала женщина.

Муж пострадавшей рассказал, что их 6-летний сын Захар впервые с понедельника пойдет к психологу.

"Он столько раз рассказал эту историю. Каждый раз проживая это и каждый раз он доходил до слез. Он говорит:" Мамочка, прости, что я тебя не спас ", - говорит муж Владимир Захаренков.

Как сообщал УНИАН, злоумышленником оказался ранее трижды судимый за похищение, хулиганство и кражу Виталий Рудзько, уроженец Запорожья 1975 г.р.

Пострадавшая Анастасия Луговая сообщила в Facebook, что злоумышленник проник в купе около 03:00, она проснулась от ударов по голове.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram