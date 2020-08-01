Полиция задержала рецидивиста, который пытался изнасиловать пассажирку поезда "Мариуполь - Киев": фото нападающего

Злоумышленника отправили на два месяца за решетку без права выхода под залог.

Мужчина, который этой ночью избил и пытался изнасиловать молодую женщину в поезде "Мариуполь - Киев", был сегодня задержан полицией.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Полиция и прокуратура готовит ему подозрение по статьям - нанесение телесных повреждений средней тяжести и попытка изнасилования. Полиция и прокуратура будет просить судью выбрать меру пресечения в виде ареста без права выхода под залог, так как этот человек просто опасен для окружающих", - написал он.

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По данным замминистра, злоумышленник – уроженец Запорожья Виталий Рудзько, 1975 года рождения, ранее был трижды судим: в 1996 году – за угон автомобиля, в 1999 – за хулиганство, в 2008 – за кражу.

Пострадала от нападения рецидивиста Анастасия Луговая. Согласно сообщению на ее странице в Facebook, нападение произошло около 03:00. Злоумышленник проник в купе, где она ехала с сыном, избил ее и, угрожая сыну, пытался добиться ее согласия на половой акт.

"В купе я была с сыном. Проснулась от ударов по голове. Неизвестный проник в наше купе, одет был только в трусы, заблокировал двери и начал бить. Прижал к кровати. Держал за горло и бил много раз. Я кричала, проснулся сын. Сын начал кричать и просить "Не бить маму", на что неизвестный развернулся и хотел ударить сына", - написала она.

В результате пострадавшая сумела выйти из ситуации и укрылась с сыном в купе у проводницы соседнего вагона, куда бежала с криками, стуча во все двери. Отдельно женщина отметила, что никто из мужчин, ехавших в вагоне, не пришел ей на помощь.

Позже Геращенко сообщил, что судья Соломенского районного суда, Горбатовская Светлана, удовлетворила ходатайство прокуратуры и полиции и отправила Виталия Рудзько, подозреваемого в избиении и изнасиловании Анастасии Луговой на два месяца за решетку без права выхода под залог.

"Досудебное следствие по делу будет полным, всесторонним и проведенным в разумные сроки. Справедливость есть и за нее стоит бороться!", - отметил Геращенко.

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