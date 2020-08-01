Избил и пытался изнасиловать: в поезде "Мариуполь-Киев" мужчина в трусах напал на женщину с ребенком (фото, видео)

Неадекватный человек ночью жестоко избил женщину.

В поезде "Мариуполь-Киев" в пятницу, 31 июля, неизвестный мужчина ночью напал на женщину с ребенком и жестоко избил.

Об этом написала потерпевшая Анастасия Луговая на своей Facebook-странице.

Инцидент произошел около 3 часов ночи. Мужчина, одетый только в трусы, проник в купе, где находилась женщина со спящим сыном и заблокировал двери. Дальше он начал ее бить, прижав к кровати и держа за горло. Сын Анастасии проснулся от ее криков и стал умолять "не бить маму", на что неизвестный развернулся и хотел ударить мальчика.

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"Я задержала удар, пообещав, что сделаю все что угодно, чтобы он не бил сына. Мужчина перестал агрессовать, снял трусы и начал ко мне приставать", - написала женщина. Она попросила мужчину подождать, ведь сын все видел.

"Все время пока я успокаивала сына, голый мужчина с эрекцией гладил мне ноги и целовал их, на мои сопротивления говорил "Будь умницей, будь хорошей девочкой и больше не пострадаешь", - отметила Анастасия.

Затем женщина решила вывести неадеквата из купе, чтобы ее сын ничего не видел. Мужчина обгорнувся в простыню, вывел ее из купе и завел к своему, заблокировав дверь на верхний замок.

"В купе на столе была разрезанная дыня, из которой торчал нож. Поэтому кричать не было смысла. Я боялась, что если он способен на избиение невиної незнакомой женщины, то зарезать ножом, чтобы не кричала - не проблема", - добавила пострадавшая.

Мужчина снял простыню и начал приставать к женщине. "Но в то время мой сын начал плакать и звать меня. "Вот он, шанс на спасение" - подумала я", - пишет Луговая. Женщина попросила отпустить ее, чтобы заспоїти сына под предлогом того, что ребенок может разбудить всех.

"Выйдя из купе, я забежала к сыну и мы босиком побежали к проводнице. И спала и не понимала, что делается. Мужчина голый по вагону бежал в нашем направлении", - добавила она. Женщина побежала к другому вагону за помощью, но никто не среагировал. Приют нашли только в проводницы этого вагона.

Более трех часов женщина с сыном дальше ехали до Киева. Начальник поезда дал распоряжение, чтобы неизвестного охраняли и не дали ему возможность убежать. После прибытия неизвестного задержали.

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