Задержанному уже сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В Киеве прокуратура начала уголовное производство по факту возможной служебной халатности со стороны работников Подольского управления полиции, из которого вчера убежал педофил.

Об этом проинформировала пресс-служба городской прокуратуры.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

В то же время задержанному 31-летнему мужчине сообщено о подозрении и избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Досудебное расследование осуществляется по двум статьям - ч. 4 ст. 154 (изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет) и ч. 1 ст. 393 (побег из-под стражи) УК.

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Согласно материалам следствия, указанный человек был задержан 4 июля 2021 г. по подозрению в изнасиловании 13-летней девочки, совершенном накануне на Подоле.

После задержания мужчину доставили в Подольское управление полиции и поместили в камеру для задержанных. Однако 6 июля подозреваемый сбежал из-под стражи, отжав решетку, вышел во двор управления и с помощью пожарной лестницы взобрался на крышу здания, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Также выяснилось, что подозреваемый при задержании предоставил анкетные данные другого лица. По результатам розыскных мероприятий сегодня беглеца задержали на крыше одного из зданий в Подольском районе.

Утром столичная полиция сообщила о задержании педофила, который вчера сбежал из-под стражи в Киеве.

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Автор: Инна Андалицкая