В Киеве на Подоле задержали 35-летнего Евгения Замятина – подозреваемого в изнасиловании, который сбежал из-под стражи.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
«С задержанным общаются следователи в рамках уголовных производств, начатых по двум статьям: изнасилование и побег из-под стражи. Мужчине грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы», – говорится в сообщении.
Отмечается, что после побега злоумышленника на его поиски ориентировали весь личный состав столичной полиции.
Читайте такжеУбийство 11-летнего в Днепре: мама ребенка рассказала жуткие деталиКак сообщает Telegram-канал «Киев Оперативный», после побега Замятин сутки просидел в трубе дома, а ночью пытался вылезти с крыши, где и был задержан правоохранителями.
Ранее сообщалось, что злоумышленник подозревается в изнасиловании несовершеннолетнего, он нигде не работает, является уроженцем Крыма.
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