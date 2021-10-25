Несколько сотен собак приняли участие в нынешних соревнованиях.

В Нью-Йорке состоялся фестиваль хэллоуинских нарядов для домашних любимцев

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Проводят его уже более трех десятилетий подряд. Несколько сотен собак приняли участие в нынешних соревнованиях.

Их владельцы изрядно поработали над костюмами и нарядами для своих собак. Четвероногих наряжали в костюмы супергероев, динозавров, пончиков и даже нарядили в понтифика.

Все, что требовалось от них, - это продефилировать перед тысячной аудиторией. Все средства, полученные от мероприятия, отправят на помощь животным.

Читайте такжеМакияж на Хэллоуин: 7 идей от звезд для вдохновения

Напомним, Хэллоуин (сокращенно от "All hallows even" - "Вечер всех святых") - празднуется в ночь на 1 ноября. В XIX веке распространилось мнение о языческих корнях, в частности происхождении его от шотландского, однако последние исследования доказывают его католические корни.

Наиболее широко праздник отмечается в США, Канаде, Ирландии и Великобритании. По популярности Хэллоуин там уступает лишь Рождеству. В Украине получает распространение после обретения независимости.

Во время празднования Хэллоуина дети и взрослые выпрашивают конфеты, посещают тематические костюмированные вечеринки, украшают дома и здания, вырезают фонари из тыквы, рассказывают жуткие рассказы и смотрят фильмы ужасов.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Денис Прядко