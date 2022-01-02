Пострадавшая в результате аварии скончалась в больнице в воскресенье утром.

ДТП в Луцке с участием подростка возле гипермаркета "Там Там" стало смертельным – скончалась одна из пострадавших.

В больнице умерла 39-летняя местная жительница, мать двоих маленьких детей, пишет volynnews.com, ссылаясь на сведения заведующего реанимационным отделением Волынской областной клинической больницы Павла Гащишина.

Агентство узнало, что пострадавшая скончалась в воскресенье, 2 января, около 7:00. У женщины был муж и сыновья.

Читайте такжеДТП с пешеходами в Луцке: момент наезда на людей попал на видеоНапомним, ДТП в Луцке произошло днем 12 декабря – на проспекте Соборности 16-летний водитель за рулем авто Renault Megane убегал от полицейских, игнорируя требование об остановке.

Авто проехало на красный свет светофора и въехало в людей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. После этого машина врезалась в дерево.

В результате аварии пострадали шесть человек, в частности, 39-летняя местная жительница – она попала в реанимацию.

После ДТП в Луцке водитель Renault и двое его пассажиров пытались убежать, но их задержали. Несовершеннолетнего водителя отправили в изолятор.

Правоохранители выяснили, что водитель машины и его пассажиры учатся на первом курсе Луцкого высшего профессионального училища, и их семьи не находятся на учете службы по делам детей.

Позже стало известно, что за рулем иномарки был Дмитрий Рудюк.

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