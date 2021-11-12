Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве с пометкой "самоубийство".

На Закарпатье трагически погиб 19-летний парень. Жителя села Белки на Иршавщине нашли мертвым в петле. Друзья парня говорят, что у него было много долгов.

Об этом сообщает издание "Закарпатский диалог".

10 ноября в урочище Телятинец нашли парня, который был в петле. На место инциденты вызвали полицию и медиков. Однако врачи уже ничем не могли помочь 19-летнему парню, им оставалось лишь констатировать его смерть.

Как сообщает издание, погибшего звали Валерий. Друзья парня рассказали, что он был довольно замкнутым человеком. Кроме этого, погибший якобы имел много проблем. Он, по словам друзей, употреблял наркотики и имел зависимость. Также у него были долги. Предполагается, что эти проблемы и стали причиной самоубийства.

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Ранее УНИАН уже сообщал, что под Киевом подросток прыгнул с моста на лобовое стекло грузовика. По предварительной информации, 16-летний парень накануне поссорился со своим отчимом, а потом сказал маме, что домой больше не вернется.

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Автор: Полина Кузенко