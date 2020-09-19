Эксперты предварительно установили, что посты задержанного содержат прямые призывы к проведению геноцида, полного или частичного уничтожения этнической или расовой группы.

Сотрудники СБУ в Умани раскрыли деятельность и задержали местного жителя, который в одной из популярных социальных сетей пропагандировал разжигание вражды по национальному признаку.

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Об этом сообщает Управление Службы безопасности Украины в Черкасской области.

Житель Умани публиковал дискриминационные статьи, в которых унижал представителей еврейской национальности и призывал к уничтожению евреев.

Эксперты предварительно установили, что посты задержанного содержат прямые призывы к проведению геноцида, полного или частичного уничтожения этнической или расовой группы.

Во время обыска правоохранители изъяли мобильные устройства и компьютерную технику с доказательствами незаконной деятельности.

По факту произошедшего уже открыто уголовное производство по ч.1 ст. 161 УК Украины - нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков.

Продолжается досудебное расследование, в рамках которого правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства правонарушения, чтобы привлечь к ответственности виновных.

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Автор: УНИАН