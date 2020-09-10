По словам президента, украинская власть решительно осуждает любые проявления антисемитизма и хочет, чтобы израильтяне посещали Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что антисемитизм - это яд, которому нет места в Украине.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента об этом он сказал в интервью The Jerusalem Post.

По словам Зеленского, ежегодно Умань принимает десятки тысяч посетителей со всего мира, в том числе из Израиля и США, но в этом году из-за пандемии коронавируса в мире вводятся ограничения на передвижение.

«Мы делаем все, чтобы встретить наших гостей в лучших возможных условиях. К сожалению, в этом году в результате пандемии COVID-19 нам на обращение Израиля пришлось применять строгую политику по защите безопасности как граждан Украины, так и наших посетителей со всего мира. Мне очень жаль, что это привело к неприятным последствиям для паломников. Нам всем нужно иметь терпение и терпимость в эти странные времена. Мы все приспосабливаемся к новым способам делать то, чего раньше никогда не приходилось делать», - сказал президент.

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Он отметил, что защита здоровья иностранных гостей и украинских граждан остается главным приоритетом во времена пандемии.

Зеленский отметил, что, несмотря на временные меры, принятые для борьбы с COVID-19, посетителям из Израиля и со всего мира всегда будут рады в Украине и в Умани в частности.

На вопрос об антисемитских нападениях на хасидов в Умани и возможность дальнейшего роста антисемитизма в Украине Зеленский ответил, что происходит тесное сотрудничество и координация с местными властями и представителями еврейской общины в Украине и Умани для защиты паломников.

«Мы решительно осуждаем любые антисемитские нападения. Антисемитизм - это яд, которому нет места в Украине. И в этом случае мы столкнулись со многими дезинформационными кампаниями. Мы реагируем на каждый возможный случай проявления агрессии на антисемитическом фоне. Между тем, согласно опросу исследовательского центра Pew в 2018 году, Украина является страной в Восточной Европе с наименьшим показателем антисемитизма. Это обнадеживает, но, очевидно, всегда нужно делать больше, и мы должны и будем оставаться чрезвычайно бдительными», - отметил президент.

Зеленский рассказал, что, имея еврейские корни, сам никогда не был мишенью антисемитских высказываний в Украине - ни во время избирательной кампании, ни после избрания президентом.

«Украинцам без разницы, является их президент евреем, христианином или мусульманином, пока он защищает интересы украинского народа», - подчеркнул он.

Почему хасиды едут в Умань

В городе находится могила цадика (праведника) Нахмана, основателя так называемой брацлавской течения хасидизма, - одна из самых почитаемых святынь и место паломничества для представителей этого течения.

Паломники верят, что тот, кто встретит новый год на могиле в Умани, весь год будет счастливым.

В 2019 для встречи 5780-го иудейского нового года (Рош ха-Шана) в Умань прибыло более 30 тысяч паломников. В этом году празднование запланировано на 18 сентября.

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Автор: Константин Гончаров